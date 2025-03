Servizi controllo carabinieri Chiavari, 1 arresto e 10 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere violazioni di maggior allarme sociale. Sono stati impiegati 30 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni che hanno proceduto all'identificazione di circa 150 persone e al controllo di 80 autovetture, effettuando 1 arresto e 10 denunce. I militari hanno operato in particolare nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, incrementando il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica volto alla vigilanza delle principali vie di comunicazione e al contrasto alla micro criminalità, spiega una nota dell'Arma, che si palesa con reati contro il patrimonio, la persona e lo spaccio e consumo di sostanza stupefacenti e psicotrope.

Hanno fermato un 20enne alla guida di un'autovettura "che appariva ansioso facendo trasparire un certo nervosismo, motivo per cui i militari si sono insospettiti e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di dosi di marijuana, hashish, e materiale per il taglio e confezionamento. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e deferito per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con conseguente sequestro amministrativo del veicolo".

L'intensivo controllo è stato esteso alle aree adibite a parcheggi pubblici dove due uomini, di 35 e 50 anni, sono stati denunciati per furto aggravato poiché venivano sorpresi da una pattuglia mentre asportavano una biciletta. Contestualmente, un altro 40enne veniva fermato a bordo di un motociclo rubato e denunciato per ricettazione. Inoltre, due persone di 55 e 27 anni sono stati deferiti per furto poiché sorpresi ad asportare merce di vario genere da due esercizi commerciali. Un 50enne italiano è stato individuato ed arrestato dai carabinieri della Stazione Chiavari che hanno dato esecuzione a un decreto di carcerazione, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Genova, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi, lesioni personali e rissa. Sono state infine contestate violazioni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcool, nei confronti di 4 uomini di età compresa tra i 38 e i 50 anni. Si è proceduto all'immediato ritiro delle patenti di guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA