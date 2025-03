Salario minimo: Salis a Piciocchi,'basta dare dell'incompetente'

"A Piciocchi ha risposto la Cgil, dice delle cose talmente inesatte che non sono nemmeno io a dover rispondere ma l'ha fatto la Cgil". Così Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle comunali di Genova, ha replicato al candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, in merito alla proposta del salario minimo a 9 euro l'ora per i dipendenti delle aziende che lavorano in appalto con il Comune di Genova.

"Non si prendono in giro i lavoratori, non si prendono in giro persone che arrivano a prendere 6 o 7 euro nette all'ora - ha detto Salis a margine dell'incontro con Matteo Renzi per la presentazione del suo ultimo libro 'L'influencer' - Piciocchi deve smetterla di dare dell'incompetente alle persone, succede che poi a fare campagna elettorale è un sindacato che difende i lavoratori. O rimando al mittente l'incompetenza o è in malafede".



