Riaperta l'Aurelia a Borghetto di Vara

Riaperta definitivamente a doppio senso di marcia la statale Aurelia a Borghetto di Vara, senza limitazioni di carico. Anas ha dato il via libera, dopo aver completato i lavori strutturali di ripristino e completa messa in sicurezza della strada. "Si tratta di un traguardo molto importante che restituisce integralmente questo tratto fondamentale di Aurelia a residenti e imprese della Val di Vara e dell'intera provincia - dichiara l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -.

L'opera, per un valore di 1 milione e 500mila euro, ha visto la realizzazione di una scogliera sull'argine del fiume Vara, così da evitare l'erosione del terreno sottostante la carreggiata. Un fenomeno che durante le piogge intense degli ultimi mesi, con l'innalzamento del livello del fiume, ha determinato cedimenti con la conseguente necessaria chiusura del tratto. Abbiamo gestito situazioni complesse, superate grazie all'impegno congiunto di tutto il territorio con la Regione e il supporto prezioso del ministero delle Infrastrutture. Oggi finalmente superiamo definitivamente un problema annoso e restituiamo a cittadini e imprese questo collegamento viario strategico, in piena sicurezza".



