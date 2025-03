Renzi, a Genova il civismo si riconosce in Silvia Salis

A Genova per la presentazione del suo ultimo libro 'L'influencer', Matteo Renzi ha commentato anche i movimenti del mondo civico cittadino nel passaggio tra l'amministrazione Bucci, di cui Italia Viva faceva parte, e la corsa di Silvia Salis con il campo largo del centrosinistra che ora include anche il suo partito. "Genova è stata governata da Bucci con il principio del civismo - ha detto Renzi a margine della presentazione - è un un amico a cui rivolgo un pensiero affettuoso, ha però fatto la scelta di diventare organico al centrodestra, perdere la sua caratteristica di civismo tanto che ha spiegato che quello che è avvenuto negli ultimi mesi è stato grazie alla Meloni. Penso che il civismo oggi a Genova si riconosca in Silvia Salis. La conosco da molti anni, vuole portare Genova a essere una città da podio. Noi saremo al suo fianco e credo che sarà una sindaca all'altezza delle sfide che la attendono".

Renzi è poi tornato anche sulle dinamiche che, in estate, avevano portato all'esclusione di Italia Viva dalla coalizione a sostegno di Andrea Orlando alle regionali: "Quattro mesi fa i 5 Stelle e altri hanno messo un veto alla nostra presenza nella coalizione di centrosinistra e Orlando, che non voleva quel veto, ha perso. Se fossimo stati dentro la coalizione avrebbe vinto. È accaduto in Liguria e in Basilicata. Italia Viva, anche con il 2, 3 o 4 per cento fa sempre la differenza. Siamo pronti a dare una mano affinché il centro faccia parte integrante della coalizione di Silvia Salis. Poi toccherà a lei mettere tutti d'accordo".



