Polizia arresta 50enne italiano per 20 furti in negozi

La Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale, un 50enne italiano pluripregiudicato, perché ritenuto responsabile di una serie di furti in danno di esercizi commerciali di Genova e della Riviera di Levante nonché di molteplici furti e ricettazioni di motocicli che utilizzava per gli spostamenti. L'attività delinquenziale dell'uomo, riassunta nella corposa ordinanza del GIP che racchiude ben 20 episodi commessi dallo stesso nell'arco di due anni, consisteva sostanzialmente nel mettere a segno furti con scasso presso i più disparati esercizi commerciali. Le modalità di esecuzione erano sempre le medesime, l'indagato giungeva nei luoghi prescelti a bordo di motocicli rubati, quindi forzava gli accessi degli esercizi commerciali perlopiù durante la chiusura dell'ora di pranzo, e rubava il denaro dalle casse per poi allontanarsi. Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile e da diverse articolazioni investigative dell'Arma dei Carabinieri ricadenti sotto la giurisdizione del Comando Provinciale di Genova, svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso d'individuare il presunto autore di furti seriali anche attraverso le immagini dei vari sistemi di video-sorveglianza presenti sia negli esercizi derubati, che nelle strade limitrofe. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, la Procura della Repubblica ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare che veniva emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova ed eseguita dalla Squadra Mobile nella giornata di ieri. Il provvedimento è stato notificato all'uomo presso il carcere di Genova Marassi dove già si trovava ristretto in conseguenza dell'arresto in flagranza di reato operato sempre dai "Falchi" della Squadra Mobile il 10 febbraio scorso, mentre derubava una gelateria in via Albaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA