Il Pd al governo, 'indagine sull'appalto per la Diga di Genova'

"Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti faccia chiarezza su ritardi ed eventuali irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per la Diga foranea di Genova e avvii un'indagine interna presso il Ministero per verificare il rispetto delle normative sugli appalti pubblici per scongiurare eventuali condotte illecite". Lo chiedono i deputati del Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, che hanno presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

"Le recenti inchieste condotte dalla Procura europea hanno evidenziato possibili gravi irregolarità nella procedura di assegnazione dell'appalto. Da tempo abbiamo chiesto al Ministero con atti parlamentari di fare luce sul percorso legato alla Diga. Di fronte a queste ulteriori rilevazioni bisogna assolutamente intervenire e fare definitivamente chiarezza. Non ci deve essere nessuna ombra dietro questo progetto che rappresenta l'opera portuale più rilevante per finanziamenti correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un investimento stimato di circa 1,3 miliardi di euro; La Diga rischia di subire ulteriori ritardi significativi, oltre a quelli già registrati finora, e un notevole aumento dei costi, stimato in almeno 300 milioni di euro, con possibili ripercussioni sulla spesa pubblica e sulla sostenibilità finanziaria dell'intervento con conseguente aggravio dei costi a carico dei cittadini. Il governo faccia sapere quali misure intenda adottare per assicurare che i tempi di realizzazione della Diga foranea di Genova vengano rispettati e che non vi siano aumenti ingiustificati dei costi a carico dello Stato", concludono i deputati Pd.



