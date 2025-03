A 14 anni assume ketamina e sviene, indagato pusher minorenne

A 14 anni assume ketamina, sostanza chimica usata come droga dello sballo, e si sente male in strada a Genova Quinto. La vicenda risale a dieci giorni fa e ora la polizia ha denunciato un ragazzino di 15 anni che gliel'avrebbe data. Il minore avrebbe acquistato lo stupefacente su un sito internet dell'Est Europa.

La ragazza era svenuta ed era stata soccorsa dal 118. Il personale medico l'aveva trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove era arrivata in codice giallo, quello di media gravità. La quattordicenne era stata soccorsa in via Fabrizi. Quando i soccorsi, insieme alle volanti della polizia, sono arrivati hanno trovato solo la ragazza mentre chi era con lei era andato via, a parte due amiche. La minorenne da subito non ha voluto dire da chi avesse preso la droga. Ma gli investigatori sono riusciti a risalire al ragazzino attraverso l'analisi del cellulare e delle telecamere della zona.

L'indagine però va avanti per trovare eventuali complici.





