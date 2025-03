Torna Sciacchetrail, dalle 65 Terre all'entroterra di corsa

Cinque Terre ricongiunte all'entroterra da cui sono originate a passo di corsa. Si conferma il 28 marzo, con partenza alle 22 da Riomaggiore, l'edizione Sciacchetrail di 100km e 4700m di dislivello positivo che porterà cento ultra-runner a percorrere tutta la diversità degli habitat del Parco Nazionale delle Cinque Terre sino a scollinare in Val di Vara. Il giorno successivo, 29 marzo, trecento selezionati corridori si sfideranno sul tradizionale tracciato ad anello di 47km e 2600m di livello positivo, con partenza da Monterosso alle 7.30. Il 30 marzo spazio a numerosi eventi collaterali e alla "Mini Sciacchetrail", sempre con partenza da Monterosso alle 14.30.

"Nell'anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport si rinnova l'appuntamento con Sciacchetrail, uno degli eventi più attesi sul territorio - commenta l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. - Questa manifestazione, giunta alla nona edizione, incorona ancora una volta lo sport nel segno della promozione del territorio, della coesione sociale e della valorizzazione delle nostre radici culturali ed enogastronomiche, con particolare riferimento ovviamente allo sciacchetrà. Lo Sciacchetrail è molto più di una gara agonistica, affermandosi come una vera e propria tradizione che cresce anno dopo anno e unisce attraverso lo sport le comunità delle Cinque Terre, della Val di Vara e della riviera di levante".

"Sciacchetrail celebra l'anima del nostro territorio e la passione per lo sport all'aria aperta - spiega il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani. - Questa manifestazione è un'opportunità unica per mostrare ad un pubblico internazionale, attraverso gli occhi di atleti e appassionati, l'impegno quotidiano del Parco Cinque Terre nella cura della rete sentieristica. Un patrimonio inestimabile che condividiamo con orgoglio, consapevoli che la sua manutenzione è la chiave per una fruizione sicura. Questo è il mio primo Sciacchetrail, e lo vivo come una celebrazione del legame profondo tra l'uomo e la sua terra. Questi sentieri, nati per la fatica agricola, oggi si trasformano in percorsi di sfida e bellezza, unendo le Cinque Terre e aprendosi verso la Val di Vara. Sciacchetrail annuncia l'arrivo della primavera nel Parco, nel segno del vino, un racconto che continueremo a portare avanti al Vinitaly, presentando le nostre eccellenze. Rivolgo un appello alla prudenza: nella giornata della gara rispettiamo le chiusure dei sentieri, scegliendo gli itinerari alternativi. La collaborazione di tutti è fondamentale".

Numerosi gli eventi collaterali che vogliono rinforzare l’unione tra sport, antropologia, tradizioni, natura, territorio e terroir: la degustazione alla cieca di sciacchetrà, da cui la corsa prende il nome; la presentazione del libro A Wild Mind di Andrea Bariselli, nato da una barbatella sotto la neve; l’esposizione artistica locale in piazza a Monterosso; l’omaggio a Renato Birolli di Emanuela Cavallo per il collettivo The Spezziner; il premio dedicato alla figura di Alberto Capellini, il quale sapeva che “le Cinque Terre esistono grazie al loro vino!”; la dimostrazione del gioco delle noci di Monterosso, recentemente entrato nel patrimonio UNESCO, la mini corsa per i podisti del futuro, a cui tramandare tutto lo spirito SciaccheTrail.

Il pettorale quest’anno è a firma di Caterina Laruccia, artista della Tuscia innestata al Groppo, che si è ispirata a nonna Elide, donna forte, con la pania sulla testa, simbolo delle donne di tutte le Cinque Terre che portarono avanti l’economia del vino quando gli uomini entrarono in fabbrica. Lo speaker di piazza Luciano De Battè quest’anno è coadiuvato da Corrado Giambalvo, mentre la diretta live sul canale YouTube a cura di Andrea Bonfiglio vede la conduzione di Luca Mannoni e Annalisa Rolla. Come sempre, il pasta party per i quattrocento atleti e gli altrettanti volontari è preparato con prodotti genuini della cucina locale e servito con l’amorosa organizzazione della Pro Loco di Monterosso, che gestisce lo Sciacchetrail Village.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA