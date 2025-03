Terza scossa di terremoto in 2 giorni nell'entroterra di Nizza

Ancora una scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 2,6 ha interessato l'entroterra di Nizza alle 22.25 di ieri ed è stata avvertita anche in provincia di Imperia, in particolare in val Roya e nel comprensorio di Ventimiglia. Si tratta dalla terza scossa in due giorni. La prima è avvenuta alle 18.45 di martedì scorso, con magnitudo 3,6. Poche ore dopo, alle 22.24 la seconda con magnitudo 3,4. In tutti i casi l'epicentro è situato più o meno nello stesso punto. Le prime due sono a undici chilometri di profondità, la terza a ventitré chilometri. Molta paura tra gli abitanti, ma nessun danno segnalato.



