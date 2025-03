Sanna, vogliamo la verità su buco di bilancio della sanità

"Abbiamo chiesto un'informativa martedì scorso in aula perché era correttissimo che si venisse a dire in aula la verità su quello che è il buco del nostro bilancio. Abbiamo appreso da una delibera di giunta del buco di 62 milioni e quindi correttamente martedì vogliamo i dati in aula". Così il capogruppo del Pd in regione Armando Sanna durante la presentazione della mozione per la richiesta di chiusura di Alisa.

"Questa è una discussione che portiamo avanti da mesi senza mai essere a conoscenza di quella che è la realtà: si parla di buco, buchetto, addirittura di un buco pari a zero. Ora finalmente la verità è venuta a galla, quindi martedì si aprirà questa discussione dopo l'informativa del presidente di regione tutti i consiglieri porteranno avanti quella che oggi è sicuramente una paura reale di un buco della sanità che purtroppo si è rivelato quello che noi ci aspettavamo. Quindi tagli ai servizi e soprattutto un buco di bilancio che oggi non è stato gestito dal Consiglio regionale, come è prassi fare" ha concluso Sanna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA