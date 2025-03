Rigenerazione urbana, 4 milioni per 12 interventi nel savonese

Ammonta a 4 milioni di euro lo stanziamento che riceverà la provincia di Savona, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per 12 interventi immediatamente cantierabili di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e edilizia residenziale pubblica. Lo annuncia l'assessore all'Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure (Savona) illustrando il piano ai rappresentanti dei Comuni finanziati.

"Entro il 2025 daremo il via ai cantieri, riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche dando nuovo impulso anche all'edilizia scolastica e a quella residenziale - dichiara l'assessore -. Dodici interventi per 4 milioni di euro testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall'amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell'esistente senza nuovo consumo di suolo, ma anche la volontà di garantire nuovi alloggi a chi ne ha bisogno e scuole migliori ai nostri giovani. Dal 2021 a oggi abbiamo collaborato proficuamente con i Comuni del savonese investendo circa 10 milioni, aprendo decine di cantieri e, di conseguenza, recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all'entroterra".

Nel dettaglio, otto saranno gli interventi di rigenerazione urbana per 1,8 milioni, tre quelli di edilizia scolastica per 1,1 milioni e uno di edilizia residenziale pubblica per 1,1 milioni. Gli interventi di rigenerazione urbana sono stati individuati tra quelli cantierabili con livello di progettazione esecutiva nell'ambito nella graduatoria del Piano annuale di rigenerazione urbana approvato a ottobre 2024 o inseriti nel Programma triennale del Fondo strategico regionale approvato nel luglio scorso.

Tra i Comuni coinvolti: Albissola Marina, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cosseria, Dego, Nasino, Pallare, Testico, Villanova d'Albenga, Albenga, Altare, Pietra Ligure e Savona.





