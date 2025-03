Regione, dall'opposizione la richiesta di abolire Alisa

Opposizione compatta oggi nel proporre la chiusura di Alisa e riorganizzare la sanità della Liguria. Pd, Avs, Lista Orlando e Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione che verrà portata in consiglio regionale tra due settimane, in quanto martedì prossimo è prevista un'informativa del presidente Marco Bucci sul disavanzo dopo l'approvazione della manovra di bilancio che ha mostrato un buco da 62 milioni. Informativa che sarà seguita da una discussione che già si annuncia molto calda dopo quanto accaduto con il capogruppo del Pd Armando Sanna. "Alisa si è rivelata negli anni una struttura inutile, avrebbe dovuto favorire un'evoluzione equilibrata del Servizio Sanitario Regionale, in sinergia con le politiche sociali, in una collaborazione tra Regione, Enti locali e i soggetti che partecipano allo sviluppo e al miglioramento del Sistema Sanitario Regionale - hanno spiegato i consiglieri di minoranza -. Avrebbe anche dovuto svolgere funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie, invece non è riuscita a realizzare nulla di tutto questo: ci troviamo di fronte a un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti e allo sfascio. Liste d'attesa infinite, cittadini costretti a rinunciare a curarsi perché non hanno la disponibilità economica e fughe fuori regione per visite o esami. La compresenza di cinque ASL e di Alisa comporta, di fatto, tra le 22 e le 24 figure dirigenziali apicali, che oggi si aggiungono ai 13 specialisti che compongono il Consiglio superiore di sanità ligure e ai quattro saggi".

La prima proposta dell'opposizione, come ha spiegato l'ex ministro Orlando, è dunque la soppressione della struttura nata nel 2016 sotto la prima legislatura di Toti. "La nostra proposta va in una direzione che è quella del risparmio per questo parliamo di superamento di Alisa. La duplicazione delle funzioni è uno dei problemi della nostra struttura - ha aggiunto Orlando -. Una regione piccola con 5 ASL non ha bisogno anche di un'agenzia più di un consiglio superiore della sanità e di una serie di incarichi che sono pagati dai contribuenti".

Primo firmatario della mozione che chiede l'abolizione di Alisa è stato il consigliere regionale della Lista Orlando e rappresentante di Linea Condivisa Gianni Pastorino che ha spiegato le motivazioni di questa richiesta. "Noi abbiamo un bilancio molto complesso. Alcune regioni che avevano istituito aziende simili, penso alla Toscana, hanno deciso di ritornare indietro, anche il Veneto sta facendo un'iniziativa del genere. Accentrare su un'agenzia come Alisa, che assorbe tutte le politiche sanitarie, si è rivelato un fallimento non soltanto in Liguria. Certamente Alisa non è riuscita a fare né la funzione di coordinamento né di programmazione dell'azione sanitaria. E' una struttura che dovrebbe curare tutto, invece non riesce a curare le condizioni di difficoltà delle ligure e dei liguri". Una richiesta che arriva da tutto il fronte dell'opposizione come ha spiegato anche il capogruppo del M5s in regione Stefano Giordano. "Alisa è stato oggetto di campagna elettorale da parte di tutte le forze politiche, soprattutto di centrodestra che oggi si rimangia le parole e non comunica la correttezza e la trasparenza nei confronti dei cittadini sul tema Alisa. Un carrozzone che ha assorbito più di 40 milioni di euro ogni anno. Questa mozione che abbiamo depositato insieme a tutta la minoranza dà l'opportunità di mettere in luce la posizione del presidente Bucci su questo tipo di agenzia che ha organizzato sino ad oggi la sanità".

