Porto Genova, Rixi 'manca poco per nuovo presidente authority'

Quanto manca alla nomina del nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale? "Pochissimo". Così ha risposto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a margine dell'incontro 'Prospettive per lo sviluppo del Sistema Portuale del Sistema del Mar Ligure Occidentale' che ha visto riunirsi il mondo della blue economy a Genova nella Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio.

"Deve essere capace, non influenzabile e votato al sacrificio - ha aggiunto Rixi, delineando l'identikit del nuovo presidente - perché credo che solo con grande sacrificio si riesca a ricomporre un puzzle così difficile, ma importante e strategico per il Paese, come quello che c'è a Genova e a Savona".

"Finiremo con Napoli e inizieremo a fare le nomine - ha aggiunto il viceministro, tornando sui tempi per l'annuncio del nuovo presidente - è una questione semplicemente di tempistica rispetto alle esigenze da parte di tutti di potersi riunire e condividere non tanto una scelta, quanto un percorso, un modo di lavoro".

"È evidente che in questo momento c'è tensione a livello portuale - ha concluso Rixi, in merito all'incontro odierno - dovuta al fatto che nell'ultimo anno e mezzo il commissariamento, avvenuto anche a seguito delle vicende giudiziarie legate al porto di Genova, si trova in una situazione di nuove tensioni anche a livello di terminalisti.

Siamo molto preoccupati di quello che si potrà sviluppare in futuro se non si troverà a Genova una situazione di totale armonia tra i vari operatori che in un grande porto come quello di Genova è necessaria per continuare ad aumentare i traffici.

Nei prossimi mesi ci sarà il nuovo decreto che riguarderà la formazione di questa società pubblica che gestirà il sistema porti d'Italia L'obiettivo del Governo è diventare il primo Paese marittimo in Europa e quindi superare come capacità il porto di Rotterdam con l'insieme dei porti italiani, cosa che oggi non avviene, coordinando l'attività dei vari porti, cercando di avere regole omogenee sul territorio nazionale. È ovvio che in tutto questo Genova sarà protagonista come principale scalo del Paese e deve essere un porto in grado di accettare le sfide, di rinnovarsi".



