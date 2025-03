Omicidio Cella: investigatori acquisiscono intervista tv Soracco

Gli investigatori hanno deciso di acquisire l'intervista rilasciata da Marco Soracco, il commercialista datore di lavoro di Nada Cella uccisa nel suo studio nel 1996, all'inviata della trasmissione di Rai3 Far West. In quella intervista l'uomo ammette che Annalucia Cecere (ritenuta dalla procura l'assassina) era una "amica" presentata da un conoscente. Ma, soprattutto, spiega che la donna era "insistente" perché chiamava spesso in studio. Tanto che la madre del commercialista aveva detto alla segretaria Nada di non passare le telefonate della Cecere.

Il rapporto tra Soracco e Cecere è al centro delle testimonianze rese in aula nel processo davanti alla Corte d'assise di Genova. Per la pm Gabriella Dotto, Cecere aveva mire nei confronti del commercialista. La segretaria, sempre secondo l'accusa, sarebbe stata uccisa per gelosia. I testimoni hanno confermato in aula di avere visto Soracco e Cecere insieme: a ballare e a un pranzo organizzato dalla scuola di ballo. Per questa ultima circostanza, il commercialista ha rilasciato spontanee dichiarazioni dicendo che quel giorno era con una sua amica e non con Cecere.



