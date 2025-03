Gli 80 anni di Assagenti celebrati a Genova con un'assemblea

L'associazione degli agenti e mediatori marittimi Assagenti celebrerà gli ottant'anni di storia nel 2025 a Genova con una serie di eventi che culmineranno con "un'assemblea pubblica il 16 giugno dedicata proprio al ruolo in evoluzione degli agenti e mediatori marittimi, vere e proprie sentinelle dello shipping mondiale, alla loro storia e alla loro presenza nei momenti chiave della storia portuale genovese".

Lo annuncia il presidente di Assagenti Gianluca Croce spiegando che "l'associazione ha scelto la strada della memoria, ma anche di uno sguardo diritto sul futuro, per celebrare l'ottantesimo compleanno".

"Gli agenti, mediatori e broker marittimi genovesi mettono in campo quasi un secolo di esperienza in un momento delicato per il porto di Genova, nel quale l'imminente nomina del presidente della Autorità di sistema portuale si affianca all'imminente nomina di un sindaco di Genova che, nella storia del porto, ha per tradizione sempre avuto un ruolo specifico - sottolinea Croce -. Ci prepariamo a un anno che non sarà di forma, ma di sostanza, gli agenti e mediatori marittimi svolgono, e lo dimostreranno una volta di più, un ruolo determinante di raccordo fra un mondo armatoriale sempre più polarizzato e gli interessi di territori diffusi che nascono sulle banchine e raggiungono le aree della produzione".



