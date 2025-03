Giordano (M5s), Bucci aveva detto che con buco avrebbe lasciato

"Un buco enorme che tutte le ASL in via preventiva avevano certificato. Un buchetto come dice il presidente Bucci. Il presidente Bucci, come amministratore delegato come dice lui di essere, aveva detto che il 31 dicembre se ci fosse stato questo ammanco avrebbe fatto baracca e burattini con la sua scatolone e sarebbe andato via". Così il capogruppo in regione Liguria del M5s Stefano Giordano a margine della presentazione da parte delle opposizioni della mozione in cui si chiede la chiusura di Alisa.

"Ad oggi il buco esiste e non c'è una posizione chiara su Alisa ma alla luce dei fatti c'è un diritto sancito della Costituzione che non è garantito nella nostra regione. Partiamo dall'eliminazione di Alisa e da una riorganizzazione della sanità che dia l'opportunità veramente ai cittadini di avere un servizio efficiente dal punto di vista di prevenzione e di salute e cura dei malati" ha concluso.



