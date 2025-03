Diga Genova, Bucci 'raddoppierà merci e container movimentati'

"La nuova diga del porto di Genova rappresenta un'opportunità straordinaria, non solo per la Liguria, ma per tutto il Nord e il Sud Europa. È un'infrastruttura strategica che ci permetterà di competere con i grandi porti del Nord Europa, rafforzando il ruolo di Genova come hub logistico di livello mondiale. Il suo impatto sarà enorme per l'intera area, creando nuove opportunità economiche e commerciali". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo all'incontro tra il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e la comunità portuale sulle prospettive di sviluppo dei porti di Genova e Savona-Vado.

"Investire in infrastrutture di questa portata significa proiettarsi in una dimensione globale, anticipando le sfide del futuro - sottolinea Bucci -. Non stiamo lavorando solo per il porto di Genova o per la città, ma per un sistema che deve essere competitivo su scala internazionale. Gli operatori qui presenti lo sanno bene: il loro business è globale e noi dobbiamo garantire loro un'infrastruttura all'altezza delle sfide del mercato. A pieno regime, la nuova diga ci consentirà di raddoppiare la capacità di movimentazione delle merci, sia in termini di tonnellaggio che di numero di container, grazie a un'infrastruttura portuale moderna ed efficiente. Naturalmente, per sostenere questo sviluppo è fondamentale anche un adeguamento delle infrastrutture di collegamento via terra, potenziando sia la rete ferroviaria che quella autostradale.

L'ultima diga del porto di Genova risale al 1930: oggi, con questa nuova infrastruttura, guardiamo ai prossimi anni con una visione chiara e ambiziosa. Abbiamo fiducia nel futuro di Genova e della Liguria, che diventerà sempre più il fulcro della logistica globale e la porta d'ingresso del Sud Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA