Cantieri autostrade: conclusi lavori galleria A10 a Celle Ligure

È terminato oggi con dieci giorni d'anticipo rispetto a quanto previsto con il Ministero dei Trasporti e le istituzioni territoriali il cantiere di adeguamento alle normative europee della galleria Cassisi lungo l'autostrada A10 Genova-Savona in direzione ovest, che dal 20 gennaio scorso ha comportato in alcune fasi la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che per concludere i lavori sono state impiegate 40 maestranze e 30 mezzi al giorno.

Il cantiere è stato attuato tenendo conto dell'intenso traffico che caratterizza la tratta, in due differenti modalità a seconda dei flussi previsti: nei giorni infrasettimanali con uno scambio di carreggiata 24 ore su 24, con una corsia in direzione Savona, e nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, con uno scambio a bretella, garantendo due corsie in direzione Savona ed evitando la chiusura dell'entrata di Celle Ligure verso Savona.

A partire dal fine settimana del 7 marzo, per facilitare gli spostamenti in periodo primaverile, sono sempre state garantite le due corsie verso Savona.



