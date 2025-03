A Portofino la mostra 'Hollywood in Riviera'

È stata inaugurata questa mattina a Castello Brown la mostra fotografica Hollywood in Riviera, un viaggio nella storia del cinema attraverso gli scatti dell'Archivio Fotografico Francesco Leoni. Dopo il successo delle tappe di Genova, Camogli e Trani, l'esposizione arriva nel cuore della Riviera Ligure, proponendo immagini iconiche delle star che hanno reso celebre questo territorio tra gli anni '50 e '60.

Alla cerimonia erano presenti, tra autorità civili e militari e rappresentanti dei Comuni del territorio, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il direttore del Muma Pierangelo Campodonico e le curatrici della mostra Anna Dentoni e Paola Leoni. Tra gli ospiti anche i direttori dei più importanti musei marittimi del mondo, riuniti a Genova per l'Executive Committee dell'Icmm.

L'esposizione, realizzata dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici con il patrocinio del Comune di Portofino e in collaborazione con il Galata Museo del Mare e l'Istituzione Mu.MA, sarà visitabile fino al 31 maggio e si inserisce nel programma del Portofino Days International Fiction Festival, in programma dal 28 al 30 marzo 2025. Tre giorni di eventi dedicati alla grande fiction, con incontri per il pubblico, gli appassionati e i professionisti del settore, tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova.



