A Chiavari arrivano i vigilantes privati contro la malamovida

A Chiavari (Genova) arrivano i vigilantes privati contro la malamovida. Stasera dalle 23 alle 2:30 piazza Fenice sarà presidiata dalla vigilanza privata pagata da quattro locali della zona. La decisione è stata presa d'intesa con l'amministrazione comunale dopo le proteste degli abitanti della zona che lamentano urla, schiamazzi e danni arrecati in orario notturno da mini gang che danno fastidio anche agli stessi avventori dei locali.

Da qui l'idea dei vigilantes per evitare le problematiche ed agire in collaborazione con le forze dell'ordine. "Il servizio nasce per volontà degli esercenti dopo che molti cittadini residenti hanno protestato per la situazione notturna in piazza Fenice - spiega il sindaco di Chiavari Federico Messuti -. Il Comune vigilerà nell'orario previsto ed i privati continueranno fino alle 2:30. L'alternativa sarebbe stata la divieto di vendita di alcoolici dopo le 21, ma avrebbe penalizzato i locali pubblici".



