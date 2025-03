'Salva casa' Regione, oltre 300 alla tappa imperiese del tour

Oltre 300 persone, tra amministratori e professionisti, hanno preso parte questa mattina alla prima tappa del tour per illustrare le novità introdotte dal Decreto Salva casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale. Il seminario, organizzato dalla Regione Liguria su proposta dell'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Marco Scajola con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, si è svolto all'interno dell'auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

"Un grandissimo successo di pubblico per questa prima tappa del nostro tour - ha detto Marco Scajola -. Regione Liguria mostra, ancora una volta, la sua massima vicinanza a chi amministra e lavora sul territorio. Con questa serie di convegni ci stiamo mettendo a disposizione di sindaci, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria dando seguito all'ampia attività di studio e illustrazione condotta sul tema fino a oggi. Quella odierna è stata una preziosa occasione di confronto in cui abbiamo dato modo ai partecipanti di poter comprendere al meglio come la nuova normativa nazionale si possa sposare con quanto già attivato, da tempo, in Liguria. Vogliamo fornire risposte utili per far fronte alla crescente domanda abitativa promuovendo e supportando, soprattutto, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con, allo stesso tempo l'obiettivo di dare lavoro e, di conseguenza, far crescere il territorio ligure. Ringrazio gli ordini professionali e le associazioni di categoria per il supporto e la collaborazione data per la buona riuscita dell'incontro".



