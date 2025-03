Salis, lotta al lavoro povero è grandissima emergenza a Genova

"Genova è una città che sta terziarizzando tutto il tema del lavoro. Questo ci deve imporre una riflessione perché poi vittime del lavoro povero sono le donne, i giovani e gli immigrati. Per cui dobbiamo anche concentrarci su quella che è un'emergenza sociale. Il Comune può fare molto, le politiche comunali, possono fare molto. Nel mio programma ho già espresso e mi sono già espressa ad esempio per quanto riguarda gli appalti comunali e il tema di garantire un certo livello del lavoro, come garantire i 9 euro l'ora. Io penso che tutto quello che si fa possa dare la dimensione di un'attenzione all'individuo e al cittadino e credo che la lotta al lavoro povero sia la grandissima emergenza di questa città".

Lo ha detto la candidata a sindaca di Genova per la coalizione di centrosinistra Silvia Salis a margine della presentazione del libro "lavoro povero a Genova" avvenuta alla Casa della giovane di Piazza Santa Sabina.



