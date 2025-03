Salis, esternalizzazione svuota di competenze Comune Genova

"C'è una totale tendenza all'esternalizzazione. Questo chiaramente svuota di competenze e professionalità il Comune e lascia alle persone che rimangono un carico di lavoro insostenibile, con ovviamente la stessa retribuzione e la prospettiva di lavorare tantissimo in condizioni sempre emergenziali a rincorrere". Così Silvia Salis, candidata a sindaca di Genova della coalizione di centrosinistra ha commentato il piano assunzioni del Comune contestato in una nota dalla Cgil. "Credo che anche questa sia la grande preoccupazione dei dipendenti comunali: rimanere troppo poche e pochi e non avere la possibilità di svolgere i servizi per i quali il comune si deve prendere carico". Tra le paure vi è un uso eccessivo dell'esternalizzazione per alcuni comparti come musei e biblioteche. "Il ruolo di secondo ma anche terzo, quarto, quinto piano che ha avuto la cultura negli ultimi anni a Genova penso che sia evidente. Diciamo che proprio il posizionamento dell'elemento culturale nei temi politici della città è stato veramente poco rilevante. Soprattutto quello nel quale io credo e che credo di avere espresso in maniera molto chiara domenica : la necessità di una cultura diffusa, di eventi culturali ai quali partecipare e con i quali collaborare. Una cultura della quale un genovese possa fruire" ha aggiunto Salis.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA