Salis, C.destra ha candidato debole ed ha chiamato vicesindaca

"E' un tema solo per loro, perché avendo un candidato debole hanno dovuto presentare una vicesindaca a sostegno del candidato. Io non sono una candidata debole, sono una candidata che è avanti in questo momento a Genova. Non ho nessun bisogno e non ho nessuna intenzione di indicare la vicesindaca o il vicesindaco finché non si saranno svolte le lezioni, perché essendo una coalizione progressista democratica, chiaramente aspetteremo le elezioni per poi fare le valutazioni successive". Così Silvia Salis commentando le polemiche del centrodestra che lunedì ha presentato come candidata vicesindaca la parlamentare Ilaria Cavo ed ha criticato il fatto che gli avversari non lo abbiano ancora fatto.

"Ma non solo: noi non ci facciamo dettare l'agenda delle debolezze del centrodestra o della destra, perché questa è stata una loro debolezza - ha aggiunto Salis a margine di un evento a Genova -. Infatti all'inizio la campagna elettorale la ha fatta Bucci, poi hanno visto che comunque non era sufficiente ed hanno dovuto chiamare da Roma la vicesindaca, e ora continuano a pensare di poter in qualche modo dettare la mia agenda. Loro non hanno nessun potere sulle decisioni mie e del nostro campo. Ed essendo la nostra una coalizione che ha un processo politico serio, valuteremo tutte le cariche successivamente alle elezioni" ha concluso Salis.



