Piciocchi, Bucci-Cavo? Ho autonomia non voglio fare il fenomeno

"I grandi risultati si ottengono insieme, a me non interessa fare il fenomeno, essere il comandante in capo. Non vengo messo in ombra da nessuno, ho la mia autonomia di giudizio, capacità critica e personalità". Così Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra genovese, a margine della presentazione del simbolo della lista civica 'Vince Genova' ha risposto alle accuse arrivate dal centrosinistra in merito alla presenza di Marco Bucci al suo fianco e al ticket con Ilaria Cavo, già annunciata come sua vice in caso di vittoria. "Dico al centrosinistra di chiarire chi sarà il loro vicesindaco - ha aggiunto Piciocchi - di ricomporre i contrasti e le lacerazioni che hanno e che adesso stanno tenendo nascoste perché non si vogliono confrontare. Sanno che il giorno in cui si verranno a confrontare dovranno dire che cosa vogliono fare su alcuni temi che per loro sono divisivi. Il Galliera lo vogliono fare? Il termovalorizzatore? La gratuità dei mezzi pubblici la vogliono levare?". "Non vedo l'ora di poter discutere con loro di questo - ha concluso il vicesindaco uscente - la nostra unità è la nostra forza, poi ognuno è diverso con la sua personalità, ma si lavora insieme. Non vengo messo in ombra da nessuno, ho la mia autonomia di giudizio, capacità critica e personalità".



