I terminal Psa di Genova certificati contro la corruzione

I terminal portuali Psa Sech e Psa Genova Pra' hanno ottenuto il certificato anticorruzione ISO 37001 rilasciato dall'ente indipendente Sgs, che attesta come i terminal genovesi di Psa Italy abbiano implementato misure rigorose per prevenire, rilevare e affrontare la corruzione.

"In un settore cruciale come quello portuale, dove la trasparenza e l'integrità sono fondamentali, i terminal genovesi di Psa Italy hanno compiuto un passo significativo diventando un esempio virtuoso nel panorama nazionale - commenta l'amministratore delegato dei terminal di Psa Italy Roberto Ferrari -. Attraverso l'adozione della certificazione ISO 37001, la società ha dimostrato un impegno concreto nella prevenzione della corruzione, elevando i propri standard operativi e ponendosi come modello di riferimento per l'intero settore".

Il terminal Psa Genova Pra' ha ottenuto una certificazione valida per tre anni a conferma dell'attenzione all'organizzazione, alla pianificazione e all'erogazione dei servizi portuali, comprendendo le attività di imbarco, sbarco, movimentazione e carico-scarico di merci containerizzate e non.

Allo stesso modo il terminal Psa Sech, certificato dal 2018, è stato riconfermato fino al 2027, comprendendo la gestione del terminal portuale in tutte le sue fasi, dallo sbarco all'imbarco, dal deposito alla spedizione di container e merci containerizzate. Contestualmente anche il terminal Psa Venice-Vecon di Venezia si sta preparando per ottenere la certificazione nel corso del 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA