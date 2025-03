Gaza, arrivati al Pediatrico Gaslini due bambini palestinesi

Due giovani pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati ieri sera all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Si tratta di un bambino di un anno e di una bambina di 8 anni, entrambi affetti da patologie emato-oncologiche complesse. I due bambini sono giunti insieme ai rispettivi nuclei familiari grazie a un volo organizzato dall'Aeronautica Militare, atterrato all'Aeroporto di Pisa.

Successivamente, i due piccoli sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Gaslini nell'ambito del programma di assistenza ai minori di Gaza, coordinato dal ministero degli Esteri e dall'Unità di Crisi della Farnesina, con la collaborazione del 118 e della Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario - Dipartimento Nazionale Protezione Civile) che ha attivato i volontari Anpas, Croce D'oro Sciarborasca, insieme a quelli della Croce Rossa Italiana, per realizzare il trasporto delle famiglie in sicurezza.

L'ospedale Gaslini prenderà in carico i pazienti dal punto di vista medico, con il supporto della Prefettura di Genova, per garantire l'accoglienza delle famiglie nel territorio.



