Fi, reazione scomposta Salis mostra la sua insicurezza

"La scomposta reazione di Silvia Salis dimostra tutta la sua insicurezza e la fragilità della sua candidatura. Attacca il centrodestra con argomentazioni deboli e prive di fondamento mentre evita accuratamente di affrontare il vero nodo della questione: la sua incapacità di presentare una squadra credibile ai genovesi. Noi, a differenza sua, abbiamo avuto il coraggio e la trasparenza di indicare sin da subito una figura di spessore come Ilaria Cavo al fianco di Pietro Piciocchi, candidato serio e preparato, che conosce la macchina amministrativa e ha dimostrato con i fatti di saper governare".

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, commentando le dichiarazioni della candidata del centrosinistra Silvia Salis. "La verità - prosegue Bagnasco - è che la Salis non ha indicato un vicesindaco non per strategia, ma perché è ostaggio di una coalizione divisa, incapace di trovare un equilibrio tra le sue anime litigiose.

Non può certo impartire lezioni di serietà politica a chi, come noi, ha sempre lavorato con responsabilità per Genova e per i suoi cittadini. Il centrodestra ha una visione chiara, una squadra forte e un candidato di alto profilo come Pietro Piciocchi, che rappresenta la continuità con il buon governo di questi anni. La Salis, invece, si rifugia in attacchi sterili perché sa bene che la sua candidatura è debole e priva di una vera prospettiva amministrativa". "Forse - conclude Bagnasco - invece di cercare alibi e polemiche, Salis dovrebbe spiegare ai genovesi quale sia il suo progetto per la città, ammesso che ne abbia uno".



