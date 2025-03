Dal 28 al 30 marzo il Portofino Days International Fiction Fest

Dal 28 al 30 marzo torna Portofino Days International fiction festival, la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo dell'audiovisivo, che per tre giorni interesserà location esclusive tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova. Un evento che chiama a raccolta in Liguria i migliori professionisti del settore, da coloro che si occupano di colonne sonore a chi lavora alle sceneggiature, dalle major della distribuzione alle principali piattaforme streaming, passando da chi lavora nei campi di regia e recitazione.

All'inizio della primavera la più famosa Piazzetta del mondo farà da sfondo a incontri, dibattiti e premiazioni, mentre gli ospiti saranno accolti da un lungo blue carpet e dalla struttura allestita per l'occasione a due passi dal mare. Tanti i nomi di spicco che hanno deciso di partecipare: Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, l'attore Elia Nuzzolo, il produttore Luigi De Laurentiis (che è anche nel board del Festival), fino all'attrice Pilar Fogliati.

Come lo scorso anno, centrali e strategici saranno gli Stati Generali dell'audiovisivo di Portofino (in programma sabato 29 marzo a partire dalle 15): un momento d'incontro e riflessione sullo stato dell'arte dell'audiovisivo, per individuarne le nuove frontiere e fare il punto sullo sviluppo di nuove idee e progetti.

"Il Portofino Days International Fiction Festival rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare la Liguria come set naturale d'eccezione per il mondo dell'audiovisivo - commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana -, coniugando cultura, turismo ed eccellenze locali. Questa seconda edizione conferma la capacità del nostro territorio di attrarre grandi eventi, coinvolgendo professionisti del settore e promuovendo le bellezze liguri a livello internazionale. È un'opportunità unica per rafforzare il legame tra cinema, serialità e il nostro patrimonio naturale e artistico, contribuendo alla crescita economica e culturale della nostra regione".



