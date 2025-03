Cavo a Salis, io chiamata da Roma? Scelta ticket è serietà

"Io chiamata da Roma? Ma Silvia Salis è proprio convinta che sia una debolezza il fatto che io sia stata chiamata come candidata vice sindaca da Roma? Innanzitutto, lei dov'era quando è stata chiamata per essere candidata? Non era lei la vicepresidente del Coni, con sede a Roma? Con tutto il rispetto per ogni ruolo, faccio presente che a Roma sono stata mandata dai cittadini genovesi e - si mettano tutti il cuore in pace - proseguirò il mio impegno per Genova, non solo come parlamentare, ma anche candidandomi a un ruolo amministrativo nella mia città, in modo da garantire un collegamento ancora più forte tra Genova e Roma. E questo non potrà che essere un valore aggiunto. Visto che questo tema ritorna, ribadisco che l'avere annunciato il ticket è un atto di grande trasparenza, serietà e forza da parte di una coalizione compatta (la nostra di centrodestra) che dall'altra parte non c'è". Così Ilaria Cavo, candidata vice sindaco del centrodestra a Genova e capolista di Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova, risponde alle dichiarazioni di Silvia Salis.



