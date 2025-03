Sbarco nave Life Support, si mobilita macchina Croce Rossa

È pronta a mobilitarsi nuovamente la macchina della Croce Rossa della Spezia in vista dell'arrivo in porto, previsto per domani sera, della nave Life Support di Emergency, che trasporta 35 migranti. Nelle attività logistiche e di assistenza sanitaria saranno coinvolti in totale 20 operatori della Croce Rossa della Spezia. I volontari CRI già dal pomeriggio di domani saranno impegnati in porto per l'allestimento del sito di sbarco, che accoglierà quattro strutture mobili e due ambulanze pronte per eventuali trasporti nelle strutture sanitarie. Oltre all'allestimento del campo e al coordinamento logistico, i volontari della Croce Rossa si occuperanno dell'accoglienza dei migranti e dell'assistenza sanitaria, supportando il personale di Asl, Questura e sanità marittima durante tutte le operazioni di sbarco.



