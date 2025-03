Referendum, nasce Comitato genovese per 5 sì

L'8 e 9 giugno si svolgeranno in tutto il Paese i referendum su lavoro e cittadinanza. Ieri presso la Camera del Lavoro di Genova è stato costituito il Comitato referendario genovese per 5 sì ai cinque quesiti referendari annuncia una nota. "Due temi riguardano la dignità del lavoro e in particolare il contrasto ai licenziamenti facili nelle grandi e nelle piccole aziende, uno è contro la precarietà, uno su salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese. Il Comitato referendario, composto da singoli e associazioni, ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione al voto per i 5 sì ai 5 quesiti".

Il Comitato, attualmente composto da Camera del Lavoro di Genova, Arci, Auser, Tavolo No AD, Genova che osa, Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (Conngi), Libera, Anpi, Rete studenti Medi, Udi, Sinistra Universitaria Udu, Libertà e Giustizia, Giuristi democratici, Associazione Nuovi Profili, promuove attività sul territorio, eventi diffusi e una serie di campagne informative per dare risalto ai temi referendari e di sensibilizzazione al voto. Comitato referendario per il sì #Referendum2025 #Diritti #Cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA