Nautica: 32mila occupati nei cantieri, cresce fabbisogno tecnici

Il fabbisogno di personale della nautica da diporto italiana, che nel 2024 ha registrato il record di circa 8,4 miliardi e 32mila occupati diretti, evidenzia "una forte domanda per tutte le professioni tecniche, in particolare saldatori, carpentieri, falegnami, elettricisti, idraulici, meccanici e meccatronici, ma anche per i comandanti di navi, e una più moderata esigenza relativa alle figure di capo cantiere, capi squadra e capo barca". È quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, l'associazione più rappresentativa del settore a livello nazionale.

I principali poli produttivi italiani si confermano nell'ordine, i distretti Viareggio-Pisa, Rimini-Forlì, La Spezia, Massa, Genova, Napoli, Pesaro-Urbino, Ancona, Milano-Bergamo, Torino, Gorizia-Trieste, quindi con un certo bilanciamento fra est e ovest del Paese, ma con una netta prevalenza del centro-nord, e sono queste anche le aree dove si concentrano maggiormente i fabbisogni lavorativi evidenziati dalle imprese.

Per la cantieristica da diporto e il refitting, comunemente a quanto accade per il settore mercantile, si evidenzia una forte domanda per tutte le professioni tecniche, ma anche per i comandanti di navi, e una più moderata esigenza relativa alle figure di capo cantiere, capi squadra e capo barca. Per le imbarcazioni fino a 24 metri, oltre ai suddetti profili si riscontra una moderata ricerca legata alle aree Commerciale ed After sales e per i battelli pneumatici agli operatori CAD/CAM.

"L'associazione continua ad essere fortemente impegnata anche sul fronte delle riforme normative e delle semplificazioni burocratiche - evidenzia il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi - a sostegno del settore, dobbiamo consolidare i record storici di fatturato, rafforzando la filiera dei servizi e del refitting".

Secondo le stime elaborate su dati Infocamere (codici ATECO 2017) sono ben 226 le categorie di attività economiche perimetrate nella filiera nautica. Le professionalità più richieste dal settore sono conseguentemente variegate e riflettono tale ampiezza della filiera.



