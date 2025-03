Città Metropolitana, nuova scuola Firpo in Corso Sardegna

"Si è sottolineato con fermezza che nessuna demolizione dell'attuale sede dell'Istituto Firpo Buonarroti avverrà prima che la nuova struttura sia completata e operativa, garantendo così la continuità didattica per studenti e docenti. L'area individuata per la nuova sede dell'Istituto Firpo Buonarroti è situata tra Corso Sardegna e Via Giacometti.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, con soluzioni all'avanguardia in termini di sostenibilità edilizia e di efficienza energetica. La nuova scuola sarà dotata di spazi sportivi accessibili anche alle società sportive cittadine, in un'ottica di apertura alla comunità e di valorizzazione dell'intero quartiere". Lo scrive in una nota la Città Metropolitana al termine di un incontro svolto oggi presso la Sala del Gonfalone "per delineare il futuro dell'Istituto Firpo Buonarroti" alla luce del progetto dello Skymetro che prevede l'abbattimento della attuale sede della scuola.

Alla riunione erano presenti tra gli altri il sindaco facente funzioni di Genova Pietro Piciocchi, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Ferdinando de Fornari, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Alessandro Clavarino e la dirigente scolastica dell'Istituto Firpo Buonarroti Annamaria Coniglio.

"L'incontro ha posto al centro del dibattito le opportunità derivanti dalla realizzazione dello Skymetro, un'infrastruttura strategica per la mobilità urbana che non solo migliorerà i collegamenti della vallata, ma contribuirà alla riqualificazione dell'area circostante" si legge nella nota. "Uno degli aspetti più importanti emersi dall'incontro è la volontà di coinvolgere attivamente il Consiglio di Istituto, che a breve sarà chiamato a contribuire alla definizione del quadro esigenziale, affinché il nuovo polo scolastico risponda appieno alle necessità di studenti e docenti. La riqualificazione complessiva del quartiere sarà un elemento chiave del progetto, con interventi che interesseranno non solo l'ambito scolastico, ma anche la logistica e la vivibilità della zona".



