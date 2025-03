Bastoni allo stadio, tre ultrà della Sampdoria denunciati

Tre tifosi della Sampdoria, di cui due minorenni, sono stati denunciati dalla polizia perché trovati in possesso di bastoni all'uscita dello stadio dopo la partita contro il Palermo, valida per il campionato di Serie B, giocata a Genova l'8 marzo. In particolare, verso le 20 e 20, mentre la scorta dei pullman dei tifosi palermitani alla stazione ferroviaria stava per partire dallo stadio, la gran parte della componente ultrà sampdoriana si trovava ancora attorno allo stadio. In questa fase delicata la Digos controllava un gruppetto di tre giovani all'altezza di ponte Serra. Gli agenti gli hanno trovato quattro bastoni di legno per attrezzi agricoli lunghi circa un metro, 15 aste rigide assemblate con pezzi di tubo multistrato per impianti idraulici e sette petardi. Tutto il materiale è stato sequestrato. La posizione dei tre è al vaglio per l'adozione delle misure di sicurezza come il daspo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA