Aster, abbattuti due pini ad alto rischio caduta a Genova

I tecnici di Aster, l'azienda del Comune di Genova specializzata in manutenzioni, hanno abbattuto due pini domestici stamani in corso Firenze entrambi in classe 'D', la categoria di massimo rischio caduta. L'intervento era stato programmato da tempo. Lo comunica l'azienda a una settimana dalla morte della donna rimasta schiacciata da una palma caduta in piazza Paolo Da Novi nel quartiere della Foce a Genova.

"Contemporaneamente è stato tagliato un pino all'interno del parco di Valletta Cambiaso con la procedura di somma urgenza e lo stesso avverrà domani per due piante della stessa specie in corso Montegrappa - spiega l'azienda -. Tutti appartenenti alla classe di massima pericolosità. Ogni giorno i tecnici di Aster operano su segnalazioni pervenute da cittadini e Municipi con una media di quindici sopralluoghi in tutta la città".



