Asl4 ricorda dramma del Covid con una targa a Sestri Levante

Una targa donata dai Lions di Sestri Levante è stata collocata nell'ospedale sestrese unico centro del Levante ligure con 120 posti letto dedicati in piena pandemia Covid. Alla presenza del sindaco Francesco Solinas e del direttore generale dell Asl 4 Paolo Petralia sono stati ricordati i momenti drammatici del periodo Covid del grande lavoro svolta dal personale sanitario con turni massacranti e purtroppo la dipartita di tanti pazienti. Nell'ospedale di Sestri Levante oggi sono rimasti 40 posti letto per malattie infettive.

"La pandemia da Covid 19 - ha detto il direttore dell'Asl 4, Paolo Petralia - ha rappresentato un momento drammatico per tutti noi e ha segnato un punto di svolta per il sistema sanitario. Accogliamo con riconoscenza e orgoglio l'omaggio del Lions Club, che ci ricorda la dedizione con cui tutti i nostri operatori hanno affrontato quel periodo difficile e le capacità grazie alle quali, insieme, abbiamo potuto superarlo. La sfida oggi è fare tesoro di ciò che la pandemia ci ha insegnato, sviluppare le innovazioni e i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione per coltivare una sanità migliore".



