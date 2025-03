Uccisa da palma: sorella, non è stata una fatalità

"Sono arrabbiatissima. Ho perso mia sorella e leggo pure che c'è chi dice che è stato un caso fortuito. Non è stata una fatalità. Quella pianta è caduta sopra mia sorella e non è colpa di nessuno?". Sono le parole di Ilaria Testino, sorella di Francesca, la funzionaria della Regione Liguria morta dopo essere stata schiacciata da una palma mentre camminava in piazza Paolo Da Novi, nel centro di Genova. "Quella pianta - continua la donna tramite il suo legale Emanuele Lamberti - andava tagliata". La procura non ha ancora fissato l'autopsia: l'esame medico legale verrà disposto quando il pm Fabrizio Givri iscriverà nel registro degli indagati i nomi di chi si è occupato della palma.

Intanto il legale della famiglia ha nominato un proprio consulente agronomo, Roberto Garzoglio. Ieri ha fatto il primo sopralluogo e insieme hanno notato che vicino all'aiuola sarebbero stati fatti lavori sotto la strada: forse la posa dei cavi della fibra ottica. Per questo l'avvocato Lamberti ha chiesto al Comune la documentazione per capire se ci siano stati lavori recenti che potrebbero avere tranciato le radici dell'albero. Ieri i carabinieri forestali hanno acquisito in Comune, Municipio Medio levante e Aster tutta la documentazione relativa alle segnalazioni e interventi oltre che agli organigrammi delle strutture coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA