Nautica diporto, da aprile agevolazioni per rottamare i motori

A partire dall'8 aprile (e fino all'8 maggio) si potranno presentare, attraverso lo sportello Invitalia, le domande per accedere alle agevolazioni per l'acquisto di motori elettrici in caso di dimissione di motori endotermici per la nautica da diporto. A dare la notizia dell'apertura dello sportello per le agevolazioni, una misura che riguarda le piccole imbarcazioni per cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy aveva stanziato 3 milioni di euro, è Confindustria Nautica. "Questo provvedimento integra le moltissime iniziative di riforma normativa promosse attivamente dall'Associazione nazionale di categoria nell'ultimo biennio - commenta Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica - principalmente orientate alla concorrenzialità della grande nautica, alla riduzione degli adempimenti per i diportisti, alla competitività delle aziende del charter e, appunto, alla piccola nautica".



