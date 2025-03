Musica, giovedì ultimo appuntamento con "Gems a la Paganini"

Quarto e ultimo appuntamento giovedì prossimo a Genova con la rassegna "Gems a la Paganini - Master series" dell'associazione Amici di Paganini. A palazzo Tursi (Salone di rappresentanza, ingresso libero) va in scena lo spettacolo "Meraviglioso Paganini", concepito da Andrea Nicolini sull'epistolario del celebre violinista. E' un monologo contrappuntato dai più celebri temi dell'opus paganiniano eseguiti dall'Ensemble Phonodrama: Valerio Giannarelli al violino, Fabrizio Giudice alla chitarra e Gianluca Nicolini al flauto. Si tratta di un evento di teatro musicale da camera che, attraverso le vicende essenziali della sua vita, delinea, in forma storica, ma anche piacevolmente spettacolare, la personalità di Paganini scrostata dai banali cliché che spesso ne falsano la comprensione reale. "Meraviglioso Paganini" racconta il maestro genovese in maniera inconsueta: oltre che attraverso le sue lettere, la vita e le vicissitudini del grande violinista si incrociano nella poco conosciuta autobiografia, e nelle parole e nei racconti di quanti, musicisti (spesso violinisti), letterati, compositori, amici, avversari, ebbero il destino di incontrarlo. Nel suo fulmineo e giovanissimo avvento, nell'esaltazione della sua carriera, scorre il filo rosso di un uomo dal carattere forte e puntuto, determinato e insieme un po' folle. La gara musicale con Spohr, l'incontro con Lipinski (due grandi violinisti dell'epoca), la profonda amicizia con Luigi Germi, con Gioacchino Rossini e Massimo D'Azeglio sono alcune delle pagine di vita che si apriranno. E si potrà ascoltare tanta della sua musica più famosa arrangiata per questo particolare Trio.



