Entro novembre restaurato il Ponte Monumentale a Genova

Si concluderanno entro novembre i lavori di restauro del Ponte Monumentale a Genova, un intervento di recupero e consolidamento finanziato dal Pnrr con 3,3 milioni di fondi per la rigenerazione urbana. Lo annuncia il vicesindaco facente funzione Pietro Piciocchi presentando la conclusione dei lavori per la riapertura del marciapiede e dell'intera viabilità in corso Podestà.

L'intervento sopra la campata del Ponte Monumentale, iniziato a febbraio 2024, ha riguardato lo scavo della sede stradale, l'impermeabilizzazione del sottofondo, la posa in opera di un nuovo sistema di canalizzazione per la regimentazione delle acque, il rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi, gli interventi di consolidamento della balaustra con la relativa pulizia.

"Un lavoro di altissima ingegneria che rientra nell'insieme delle opere attuate per valorizzare il Ponte Monumentale - sottolinea Piciocchi - con l'obiettivo di eliminare tutte le cause di degrado, a partire dall'impermeabilizzazione dell'estradosso del ponte su corso Podestà e dalla regimentazione delle acque, e di procedere al restauro di un monumento simbolo della nostra città, che mai nella sua storia dal 1890 è stato interessato da un restyling così profondo".

Il cantiere ha anche valorizzato il tratto interessato di corso Podestà con la decisione, in accordo con la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella Città metropolitana di Genova, di posare al posto dell'asfalto preesistente una pavimentazione in lastre di arenaria.

"L'intervento a tutto tondo va finalmente a sanare anche quegli ammaloramenti nelle volte che hanno portato negli anni passati a una messa in sicurezza del Ponte Monumentale con i ponteggi che dovevano appunto essere preliminari a un intervento organico, - ricorda il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù - dopo che si erano verificati distacchi di materiali dalle volte, con conseguente necessità di messa in sicurezza provvisoria del transito pedonale e veicolare su via XX Settembre. Al termine dei lavori avremo un Ponte Monumentale in sicurezza e alla bellezza originaria".



