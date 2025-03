Disavanzo sanità, Sanna (Pd) in consiglio 'censurata la verità'

Il consiglio regionale convocato per questa mattina si è aperto all'insegna del tanto discusso disavanzo della sanità ligure, ieri al centro dei botta e risposta tra il consigliere regionale Armando Sanna (PD) e il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. All'inizio della seduta, Sanna ha chiesto la convocazione di un Ufficio di Presidenza urgente "sulle contraddizioni tra le dichiarazioni del presidente Bucci e dell'assessore Nicolò", proposta poi bocciata dall'aula e rinviata alla riunione dell'UPI prevista per le 14 di oggi. "State censurando la verità con delle smentite fatte dalla stessa giunta, chiedo la verità sui numeri" così ha proseguito Sanna, riferendosi al comunicato stampa con il quale l'assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, ha parlato ieri di un "passaggio tecnico per allocare prudenzialmente le risorse (derivanti dal 2024) a ripiano del presunto disavanzo della sanità". Nel proprio intervento Bucci si è detto "disposto anche adesso a dare spiegazioni sui numeri" attaccando poi Sanna: "Dire che non diciamo la verità è una cosa grave". "Chi è in grado di capire i numeri fa un passo avanti - ha concluso Bucci - penso sia ridicolo fare questa discussione oggi che non è all'ordine del giorno".



