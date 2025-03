Comunali Genova, Biolé ritira la candidatura a sindaco

L'avvocato Filippo Biolé, il primo in ordine di tempo candidato alle elezioni comunali a Genova, ha annunciato il ritiro dalla corsa. Con lui alcuni degli esponenti della società civile che lo avevano convinto a candidarsi: Marina Montolivo Poletti, Pierfranco Pellizzetti, Carlo Maria Martigli e Stefano Fera. Biolé ha reso pubblico il suo passo indietro con una nota da cui emerge un'incomprensione con Genova Unita, formazione che lo sosteneva, legata proprio alla manifestazione antieuropeista organizzata sabato scorso dal candidato Mattia Crucioli.

"Non senza difficoltà, dato il grande impegno di tutti coloro che si sono adoperati per la nostra proposta, che molte adesioni ha trovato tra i nostri concittadini, siamo costretti a ritirare la nostra candidatura - inizia la nota - ciò in quanto la coerenza con la forte identità valoriale ed etica del nostro progetto ci impone di rifiutare l'appoggio della Lista Genova Unita, dopo che quest'ultima ha preso parte, nostro malgrado, alla manifestazione sovranista contro l'Europa. Manifestazione che, nelle parole di chi la ha indetta, vorrebbe vedere l'Italia fuori dall'Unione Europea e quindi infranti tutti i valori cui noi invece crediamo convintamente".

"Non possiamo dunque più riconoscerci né dirci parte di una lista che, con sprezzo dell'Europa e quindi verso di noi, si pone contro convinzioni che, almeno in questo caso, non sono né possono essere messe in discussione. Ci sono punti saldi che devono restare tali così come salda è la convinzione di voler continuare a guardare a una Genova europea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA