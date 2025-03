Comunali Genova, anche Mattia Crucioli si candida a sindaco

"C'è bisogno più che mai di una visione differente da quella proposta dai partiti di centrodestra e centrosinistra, che collochi Genova al centro di un progetto di pace, prosperità, rispetto reciproco e commerci multipolari". Con queste parole oggi, martedì 18 marzo, il consigliere e capogruppo di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, avvocato, ha annunciato di aver accettato la candidatura a sindaco propostagli dai 100 candidati, gli stessi che costituiranno le liste municipali e quella comunale di Uniti per la Costituzione, nonché dai gruppi: Ancora Italia, Popolo Unito, Demos, Circolo Culturale Proletario, SiAmo, Contronarrazione. Crucioli è, per ora, il sesto candidato alle comunali dopo Filippo Biolé, Silvia Salis, Pietro Piciocchi, Cinzia Ronzitti e Francesco Toscano. "Uniti per la Costituzione ritiene che Crucioli possa incarnare un ruolo fondamentale all'interno della politica locale genovese, continuando a rappresentare quella voce autonoma e libera da vincoli di partito e pregiudizi ideologici che la cittadinanza ha imparato a conoscere in questi anni, grazie all'intenso lavoro di indiscusso valore svolto in Senato, prima, e poi in consiglio comunale", si legge in una nota del partito.



