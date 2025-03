Calcio, notte di guerriglia tra ultras Entella e Sestri Levante

Notte di querriglia ieri a Chiavari dove si sono scontrati ultras del Sestri Levante e dell'Entella.

Un agente è rimasto ferito al torace da un razzo di segnalazione che gli ha fratturato una clavicola. Ne avrà per 30 giorni.

"Ancora una volta diversi poliziotti sono rimasti vittima di violenti scontri tra ultras. Alle 23 l'episodio più grave: un poliziotto è stato colpito al torace da un razzo di segnalazione, riportando la frattura della clavicola e una prognosi di 30 giorni. Altri due agenti sono stati feriti dal lancio di alcuni oggetti, con prognosi di 5 giorni". Così il sindacato di Polizia Coisp in una nota.

"Un vero e proprio bollettino di guerra - ha detto Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp -, l'ennesima dimostrazione che i poliziotti vengono mandati in prima linea molto spesso senza alcuna tutela giuridica, costretti a fronteggiare bande di criminali rischiando la propria vita.

Pretendiamo risposte immediate dalle istituzioni: chi attacca e ferisce gli agenti deve andare in galera senza alcuna indulgenza. Siamo stanchi di vedere i nostri colleghi finire in ospedale mentre chi li aggredisce la fa franca. Il Governo e il Parlamento devono assumersi le proprie responsabilità: servono leggi chiare e applicate con fermezza, come il ddl Sicurezza, arenato da mesi. La sicurezza di cittadini e forze dell'ordine non si garantisce con la propaganda, ma con azioni concrete".





