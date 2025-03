A Genova nasce la Regata culturale per rafforzare identità

Genova si prepara a lanciare un programma biennale innovativo che unisce la storica vocazione marittima con il mondo della cultura e della creatività: la Regata Culturale. Si tratta di un concept strutturato, non di un singolo evento, che si articola in una serie di progetti pubblici e privati, coordinati nell'ambito di una strategia condivisa tra istituzioni, imprese e realtà culturali.

Comune di Genova, Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova hanno siglato un protocollo d'Intesa con validità biennale per dare vita a questo percorso, che punta a rafforzare l'identità culturale del territorio, la sua connessione con il mare e la sua proiezione internazionale. Il cuore della Regata Culturale è la sua dimensione internazionale. Il programma mira a posizionare Genova e la Liguria tra i principali hub culturali e sportivi nel Mediterraneo, favorendo relazioni con città portuali e realtà marittime La Regata Culturale si articola in una programmazione biennale che comprende iniziative pubbliche e private, realizzate in sinergia con enti locali, operatori culturali e imprese. L'idea è creare una piattaforma aperta in cui diverse realtà possano proporre eventi coerenti con il concept, contribuendo alla sua crescita ed evoluzione.

Il programma prevede tra l'altro regate e competizioni veliche accompagnate da spettacoli teatrali, concerti e mostre nei borghi storici della Liguria, festival dedicati alla storia della navigazione, alle connessioni culturali tra il Mediterraneo e il mondo e al rapporto tra mare ed espressioni artistiche, percorsi culturali e turistici.

"Questo progetto - affermano il governatore Marco Bucci e l'assessore allo Sport Simona Ferro -, nato dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà culturali, darà vita a un format innovativo che unisce la vela alla storia, all'arte e alla valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali. Nel 2025 siamo Regione Europea dello Sport e crediamo fortemente in iniziative come questa, perché contribuiscono a proiettare Genova e la Liguria su una scena internazionale sempre più ampia. La Regata Culturale sarà un motore di sviluppo e un punto di riferimento per nuove sinergie tra il mondo dello sport e quello della cultura, consolidando il ruolo della nostra regione come hub strategico nel Mediterraneo".



