Toti: editore Primocanale Rossi verso la messa alla prova

L'editore dell'emittente televisiva Primocanale Maurizio Rossi chiederà la Map, la messa alla prova, per chiudere la sua posizione nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che a maggio 2024 terremotò la Regione Liguria. E dopo l'ex consigliere del cda di Esselunga Francesco Moncada e l'imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, anche l'ex presidente dell'Ente Bacini Mauro Vianello va verso il patteggiamento.

Rossi (difeso dall'avvocato Nicola Scodnik) è accusato di finanziamento illecito ai partiti per la vicenda degli spot elettorali pagati da Esselunga. Secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, Moncada avrebbe finanziato 5.560 passaggi elettorali pubblicitari (Toti per Genova e Candidato sindaco Marco Bucci) sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo. Per gli investigatori, Esselunga avrebbe sborsato circa 55.600 euro.

I passaggi, in vista delle elezioni comunali del 2022, sarebbero "stati materialmente erogati da Ptv spa - per gli investigatori - ma offerti dal colosso dei supermercati in modo occulto" inoltre "Moncada, in accordo con Rossi, Cozzani e Toti, prometteva di concludere e poi concludeva un contratto di pubblicità con Rossi che formalmente avrebbe dovuto pubblicizzare solo Esselunga ma che, in realtà, avrebbe coperto i costi anche dei passaggi pubblicitari per la campagna elettorale della lista Liguria al centro Toti per Bucci". Rossi dovrà svolgere volontariato e al termine del periodo di messa alla prova il reato verrà estinto.

Vianello (difeso dall'avvocato Paolo Costa) era stato sottoposto a interdittiva perché accusato di aver corrotto l'allora presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini in cambio dell'innalzamento a tavolino della tariffa oraria per chi fruisce dei servizi della società.



