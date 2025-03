Sanità, Pd 'certificato buco da 62 milioni in Liguria'

"Il buco nella sanità ligure c'è ed è di 62 milioni, una delibera di Giunta lo certifica e per colmarlo Bucci toglie oltre 34 milioni ai livelli essenziali di assistenza". Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Liguria Armando Sanna intervenendo sulla delibera sulla variazione di bilancio approvata oggi dalla Giunta regionale.

"Solo pochi mesi fa Bucci asseriva, con il suo solito piglio aggressivo, che non c'era nessun buco di bilancio in sanità, che al massimo era un 'buchino' a una cifra, nulla di più - commenta Sanna -. Oggi una delibera di Giunta, invece, conferma che il buco di bilancio in sanità esiste e che non è, né diventato un 'buchino', né è stato già azzerato, ma vale 62 milioni di euro.

E per coprirlo Bucci toglie oltre 34 milioni ai Lea. Come nel gioco delle tre carte, Bucci da un lato certifica il disavanzo in sanità, dall'altro copre l'ammanco sottraendo fondi ai livelli essenziali di assistenza".

"Una manovra inaccettabile realizzata senza nessuna discussione politica o passaggio in Consiglio regionale - continua -. Una mossa di totiana memoria alla quale ci opporremo con ogni strumento a nostra disposizione. È inammissibile che per colmare le carenze di questo centrodestra si tagli su servizi sanitari essenziali per i cittadini, evitando anche quel dibattito democratico a cui le variazioni di bilancio devono essere sottoposte. Nonostante i 100milioni in più di fondi ricevuti dal Governo questa Giunta non è riuscita a colmare il buco e garantire ai cittadini i servizi necessari. Una gestione fallimentare della sanità che però non può ricadere sui liguri".





