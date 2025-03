Sanità, Nicolò 'disavanzo ligure molto inferiore al 2024'

"La manovra approvata dalla Giunta regionale altro non è che un passaggio tecnico per allocare prudenzialmente le risorse derivanti dal 2024 a ripiano del disavanzo presunto della sanità ligure nelle more del conteggio definitivo che non sarà disponibile prima di fine mese. Prima di fare commenti avventati invitiamo quindi l'opposizione ad attendere il disegno di legge della prima variazione che sarà approvato in Giunta giovedì prossimo 20 marzo. In quella seduta infatti saranno tecnicamente ripristinati i 35 milioni destinati alla sanità per il 2025". Così l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò replica alle accuse del capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna sul buco di bilancio della sanità ligure.

"Il disavanzo è molto lontano dai 254 milioni sbandierati dal centrosinistra - ribadisce Nicolò - e molto inferiore a quello del 2024. Occorre infatti sapere che il Mef ha cambiato i criteri di conteggio degli accantonamenti richiesti alle Asl sul rinnovo contrattuale per il 2024, comunicando questa decisione, da cui derivano maggiori costi alla Liguria per 30 milioni rispetto ai criteri precedenti, solo nel febbraio scorso. La Giunta non solo sarà in grado di coprire il disavanzo senza intervenire sulla fiscalità ma riuscirà a farlo senza utilizzare le risorse del 2025 e garantendo la riduzione da 4 a 3 delle aliquote dell'addizionale Irpef con beneficio per i redditi più bassi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA