Sanità, Bucci 'disavanzo di 20-25 milioni è un grande risultato'

"È tutto sbagliato, se Sanna ha avuto la delibera e l'ha letta allora deve imparare a leggerla.

Non posso parlare con chi non ha capito. Il disavanzo della sanità sarà di circa 20-25 milioni, ovviamente completamente coperto". Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha replicato alle parole di Armando Sanna (PD) che, in una nota stampa, aveva quantificato il 'buco' della Sanità regionale in 62 milioni di euro.

"Dobbiamo aspettare fine mese, potrebbe arrivare anche a zero - ha aggiunto il presidente a margine della presentazione del ticket Piciocchi-Cavo - mi sembra un grandissimo risultato davanti a chi in campagna elettorale alle regionali parlava di 250 milioni. Magari erano gli stessi che ora dicono che sono 62.

Il resto riguarda una richiesta del Ministero, arrivata quest'anno a febbraio, di anticipare nel 2024 i costi del 2025, un formalismo".



